Guerra in Ucraina, le forze armate respingono 57 attacchi dei russi

Sono aumentati, nelle ultime 24 ore, gli attacchi russi sul fronte della guerra con la difesa ucraina: secondo quanto riportato dallo Stato maggiore di Kiev nel rapporto di stamattina, le forze armate ucraine hanno respinto nella sola giornata di ieri ben 57 attacchi, molti più del giorno precedente. I tentativi delle truppe di Mosca di avanzare nella direzione di Kupiansk, nel nord del Donbass, non hanno però avuto successo, riferiscono i militari ucraini.

Quanto a Bakhmut, anche qui i russi continuano gli attacchi ma la difesa resiste e in qualche caso recupera terreno. In particolare nel villaggio di Kurdyumivka, «gli occupanti sono stati respinti sulla sponda orientale del canale Siverskyi Donets-Donbass», scrive la stampa di Kiev citando l’istituto Usa per gli studi sulla guerra e l’esercito ucraino.

