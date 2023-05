Porta in braccio al traguardo della maratona l'amico ed ex compagno di squadra paralizzato VIDEO

In un momento toccante della maratona a Leeds nel Regno Unito, l'ex star del rugby Kevin Sinfield ha dimostrato il potere dell'amicizia di fronte alle avversità. Fermandosi prima del traguardo, Sinfield ha preso tra le braccia il suo amico e ex compagno di squadra, Rob Burrow, affetto dalla malattia degenerativa dei motoneuroni (MND) dal 2019. La coppia, acclamata dagli spettatori, ha tagliato insieme il traguardo. Così domenica 14 maggio Burrow ha "completato" la maratona dedicata a lui nella sua città, Leeds.

La maratona, che ha visto la partecipazione di più di 12.000 persone, è stata organizzata a sostegno di due enti di beneficenza MND. Sinfield, ora allenatore di rugby, si è impegnato in numerose sfide di resistenza per raccogliere fondi per MND fin dalla diagnosi di Burrow, tra cui sette ultramaratone in sette giorni e 101 miglia in 24 ore.

Nell'ultima maratona, Sinfield ha spinto Burrow su una sedia a rotelle adattata per tutta la città di Leeds, tagliando il traguardo in quattro ore, 21 minuti e 54 secondi. "Sarà dura, ma sarà dura per tutti... sono stato ispirato da Rob per tutto il tempo che l'ho conosciuto, specialmente negli ultimi due anni," ha detto Sinfield.

Anche Lindsey, la moglie di Burrow, ha partecipato alla maratona, raccogliendo fondi per una nuova struttura MND a Leeds. Sinfield, che ha raccolto più di 8 milioni di sterline per la MND da quando Burrow è stato diagnosticato, ha corso la maratona indossando il numero sette, che Burrow ha sempre indossato nella sua carriera nel rugby.

