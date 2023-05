Strage in un parco in Messico, sparano durante la partita in un parco: 6 morti

Sale a sei morti tra cui tre minorenni e due feriti il bilancio della sparatoria durante una partita di calcio organizzata da una famiglia in un parco nello stato messicano centrale di Hidalgo, hanno annunciato le autorità locali.

La sparatoria è avvenuta domenica sera in una zona residenziale della città di Atotonilco de Tula, ha riferito l'ufficio del procuratore generale in un comunicato. Sul movente è stata aperta un’inchiesta. Secondo i testimoni, diversi uomini armati e apparentemente ubriachi hanno aperto il fuoco provocando il panico generale, prima di darsi alla fuga. Due persone sono morte sul colpo e altre quattro in ospedale per le ferite riportate in ospedale.

Diverse bande criminali, dedite in particolare al furto e al traffico di carburante, operano nello stato di Hidalgo, situato a meno di cento chilometri dalla capitale Città del Messico.

