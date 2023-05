Ucraina: 3.400 militari italiani sul fianco Est nel 2023

«La Difesa continuerà la convinta partecipazione alle iniziative sul fianco est messe in atto dalla Nato: qui l’impegno è significativo e prevede per il 2023 un complessivo massimo in termini di personale di circa 3.400 unità, che in termini di assetti si traduce in circa 600 mezzi e materiali terrestri, cinque unità navali e circa trenta assetti aerei».

Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto alle commissioni di Esteri e Difesa, nell’ambito dell’esame delle deliberazioni sulle missioni. Per il 2023 - ha spiegato - è previsto anche «il dislocamento nel Mar Baltico di un’unità navale con capacità di difesa aerea e missilistica, quale contributo al rafforzamento dello spazio aereo polacco e dell’area euro-atlantica».

Crosetto: moduli addestrativi a militari ucraini in Italia

La Difesa italiana ha valutato, per il momento, di poter prendere parte all’iniziativa europea dell’addestramento di militari ucraini «con personale di staff da inviare nei comandi di Bruxelles, in Polonia e in Germania, nonché offrendo moduli addestrativi specialistici da svolgere, però, presso scuole e installazioni militari sul nostro territorio nazionale». Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto alle commissioni di Esteri e Difesa, nell’ambito dell’esame delle deliberazioni sulle missioni.

