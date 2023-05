Russia, Putin: "Tempi difficili, ma siamo forti". Medvedev: "Vietnam alleato, Usa devono pagare"

«La Russia sta passando momenti difficili», ma ciò porterà a «un forte consolidamento» ha detto il presidente Vladimir Putin durante una cerimonia per la consegna di onorificenze a personale del settore pubblico. «Oggi è un momento particolare - ha sottolineato Putin - per il nostro consolidamento e il rafforzamento del nostro sentimento nazionale, del desiderio di rafforzare in ogni modo le basi della nostra spiritualità, creare le condizioni nelle sfere dell’economia, della produzione e dell’educazione dei nostri giovani per garantire un futuro incondizionato del nostro Paese».

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, in visita ad Hanoi, ha incontrato il presidente vietnamita Vo Van Thuong, che ha mostrato apprezzamento per la possibilità di discutere gli orientamenti e la cooperazione tra Vietnam e Russia, ed ha sottolineato la politica estera di indipendenza, diversificazione e multilateralizzazione dei legami perseguita dal proprio paese. Ricordando il sostegno offerto al Vietnam dall’ex Unione Sovietica, il presidente Thuong ha giudicato importante la reciproca volontà di sviluppare ulteriormente il partenariato strategico globale tra i due paesi, in particolare per quanto riguarda istruzione, scienza e tecnologia. Medvedev, rimarcando che il Vietnam è, per la Russia, un partner importante nel sud est asiatico, ha evidenziato i significativi risultati raggiunti dalla cooperazione bilaterale negli ultimi anni, in campo economico e commerciale, oltre che in campo scientifico e dell’istruzione-formazione. I due leader hanno convenuto di continuare a facilitare gli scambi interpersonali, soprattutto tra le giovani generazioni, e di sostenere attivamente il ruolo delle associazioni di amicizia tra i due paesi, che vantano quasi 75 anni di relazioni diplomatiche.

"Gli Stati Uniti devono rimborsare la Russia per i danni subiti dalle città di Bakhmut e Mariupol durante i combattimenti, per il sostegno dato alle forze ucraine" ha continuato l’ex presidente russo Dmitry Medvedev in un’intervista a Russia Today ripresa dall’agenzia Ria Novosti. Durante l’intervista a Medvedev, attualmente vice capo del Consiglio di Sicurezza nazionale, è stato chiesto se ritiene che gli Usa dovrebbero risarcire la Russia per i danni provocati le esplosioni sul gasdotto Nord Stream, avvenute lo scorso settembre. «E non soltanto per questi danni - ha replicato -. Devono dare fondi per la ricostruzione di Artyomovsk (il nome russo di Bakhmut, ndr), Mariupol e altri posti che sono stati distrutti con il loro aiuto e sostegno. Con il loro denaro».

