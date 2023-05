Elezioni Usa 2024, DeSantis sfida Trump. Si candida alle primarie repubblicane in diretta con Musk

Ron DeSantis scioglierà finalmente le riserve. Stasera il governatore della Florida annuncerà la sua candidatura per le primarie repubblicane per le presidenziali Usa del 2024. Lo farà su Twitter Spaces in maniera pirotecnica, alla presenza del proprietario del social media e suo grande estimatore Elon Musk. Questo è quanto riportato da alcuni media statunitensi che hanno comunicato le modalità e l'orario a cui si svolgerà l'annuncio. L'incontro sarà moderato dall'imprenditore David Sachs e avverrà alle 18 ora locale (24 italiane) sulla piattaforma cinguettante e, come detto, vedrà anche la partecipazione del magnate sudafricano.

DeSantis è stato per diverso tempo sostenitore di Trump, il quale gli ha spesso rivolto endorsement per il lavoro svolto e le posizioni politiche assunte. Il momento di rottura si è avuto quando l'ex presidente si è accorto che il governatore della Florida stava assumendo sempre più peso politico nello scenario venutosi a creare e sarebbe potuto diventare uno sfidante valido per la nomination repubblicana. Le posizioni politiche di DeSantis non sono mai mutate: la sua linea di estrema destra è sempre stata chiara sui temi relativi all'aborto (per il quale ha sottoscritto una legge che lo vieta fino a 6 settimane), alla migrazione e ai diritti LGBTQ. E' anche a favore della libera circolazione delle armi, disciplinata dalla Costituzione degli Stati Uniti nel Secondo Emendamento. Ad aprile il candidato repubblicano ha preso parte ad un forum ad Indianapolis organizzato dalla National Rifle Association (la più importante lobby delle armi negli Usa), dando pieno sostegno all'organizzazione fondata nel 1871 durante la presidenza di Ulysses Grant.

