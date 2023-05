Giovane sposa muore nella casa in fiamme nel giorno del suo matrimonio

Una giovane sposa di 19 anni, Paige Ruddy, è tragicamente deceduta nell'incendio nell'abitazione dei nonni in Wisconsin, proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto celebrare il suo matrimonio. Paige aveva già scambiato i voti lunedì con il suo futuro marito, Logan Mitchell-Carter, in previsione di una piccola cerimonia intima con la famiglia e gli amici più stretti presso il Tribunale della Contea di Sauk, come confermato dalla sua famiglia.

Quando la casa, di proprietà dei nonni di Mitchell-Carter, è stata avvolta dalle fiamme, la ragazza è stata trasportata d'urgenza in ospedale a causa dell'inalazione di fumo, per poi morire mercoledì a causa di un'emorragia cerebrale. Ruddy si era appena diplomata alla scuola superiore nel giugno 2022.

Nonostante la causa dell'incendio rimanga incerta, la zia di Ruddy, Holly, ha rivelato a WMTV che la famiglia crede che nella casa non ci fossero rilevatori di fumo funzionanti. "Era un essere umano prezioso. Non c'era nulla in lei che non potesse piacere", ha detto Holly. "Era questa presenza di cui non sapevi di aver bisogno nella tua vita, ma che invece era sempre necessaria".

