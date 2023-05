Bielorussia: Alexander Lukashenko sarebbe stato avvelenato. Ricoverato a Mosca

«Secondo le prime informazioni, soggette a ulteriori conferme, Alexander Lukashenko è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Clinico Centrale di Mosca dopo il suo incontro a porte chiuse con Vladimir Putin. Attualmente è ancora sotto assistenza medica», lo scrive su Twitter Valery Tsepkalo, già ambasciatore negli Usa e candidato presidenziale dell’opposizione.

«I principali specialisti sono stati mobilitati per affrontare le sue condizioni critiche. Sono state condotte procedure di purificazione del sangue e le condizioni di Lukashenko sono state ritenute non trasportabili. Gli sforzi orchestrati per salvare il dittatore bielorusso mirano a dissipare le speculazioni sul presunto coinvolgimento del Cremlino nel suo avvelenamento», scrive ancora Tsepkalo.

«Indipendentemente dal fatto che si riprenda o meno, i medici mettono in guardia sulla possibilità di ricadute. In qualità di rappresentanti del Forum democratico della Repubblica di Bielorussia, esortiamo vivamente i leader occidentali a convocare nei prossimi giorni una sessione strategica per discutere dell’iniziativa «Elezioni» e di altre misure da intraprendere per garantire il periodo di transizione. Siamo fermamente convinti che le tecnologie esistenti siano adeguate per condurre elezioni eque e trasparenti in Bielorussia, in conformità con la Dichiarazione universale dei diritti umani, senza interferenze dirette da parte del Cremlino. Così facendo, creeremo un’istituzione legittima agli occhi di tutti i bielorussi e della comunità globale in generale. Lo svolgimento delle elezioni in un momento così critico non solo aiuterà a ripristinare la legge e l’ordine nella futura Bielorussia, ma getterà anche le basi per stabilizzare la situazione ai confini dell’Unione Europea e del mondo».

