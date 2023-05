Usa, c'è l'accordo tra Biden e McCarthy sul tetto del debito. Default scongiurato

Il presidente americano Joe Biden e lo speaker della Camera, il repubblicano Kevin McCarthy, hanno raggiunto un «accordo di principio» per aumentare il tetto del debito e ridurre drasticamente la spesa federale. Lo afferma il Washington Post, citando due fonti vicine al negoziato. L’accordo, primo passo fondamentale per evitare il caos economico dal 5 giugno in poi, dovrebbe riflettere le richieste iniziali dei Repubblicani e, sebbene i dettagli non siano ancora chiari, indica al Congresso il percorso per scongiurare una crisi fiscale.

"Un compromesso positivo per l'America"

«Questa sera io e lo Speaker McCarthy abbiamo raggiunto un accordo sul tetto del debito», ha annunciato Joe Biden in una nota, sottolineando che si tratta di «un compromesso e quindi non tutti otterranno quello che volevano». Il presidente ha tuttavia rimarcato il fatto che l'intesa «è una buona notizia per gli americani».

