Trovati i resti di una "vampira" del XVII secolo: una falce sul collo per impedire il ritorno dalla morte

In un cimitero del XVII secolo in Polonia, sono stati ritrovati i resti scheletrici di quella che potrebbe essere stata una "vampira", con una falce posta sul collo per impedirle di risorgere dai morti. Lo riferisce il Daily Mail.

La scoperta, avvenuta nel villaggio di Pień, vicino a Ostromecko, è stata guidata dal professor Dariusz Poliński dell'Università Nicolaus Copernicus. I resti sembrano appartenere a una giovane donna di alto rango sociale, a giudicare dai resti di un cappuccio di seta sulla sua testa. Era comune nel XVII secolo usare metodi di sepoltura per impedire ai morti di risorgere, specialmente in tempi di pandemie o avvelenamenti di massa.

Un lucchetto triangolare attorno al grande dito del piede sinistro potrebbe indicare che coloro che la seppellirono temevano che potesse risorgere come vampira. Ulteriori studi verranno condotti per scoprire di più sulla donna e sulle circostanze della sua sepoltura.

© Riproduzione riservata