Rapina un minimarket con una pistola giocattolo Nintendo degli anni '80

Un uomo della Carolina del Sud, identificato come David Joseph Dalesandro, ha rapinato un negozio di alimentari utilizzando una pistola giocattolo Nintendo degli anni '80. Dalesandro è entrato nel negozio indossando una maschera, una parrucca e una felpa con cappuccio, agitando la finta pistola verso l'impiegato e chiedendo denaro dal registratore di cassa. È riuscito a fuggire con 300 dollari in contanti.

A Sharon, SC man has been arrested after he robbed a store using a spray-painted Nintendo Duck Hunt game pistol. #YCSONews https://t.co/8QoQ8L7ILZ

— York County Sheriff (@YCSO_SC) May 31, 2023