Sottomarino scomparso, è corsa contro il tempo: i passeggeri hanno 70-96 ore d'ossigeno

E’ corsa contro il tempo per salvare le 5 persone a bordo del batiscafo privato disperso usato come mezzo per portare turisti facoltosi a osservare il relitto del Titanic nelle profondità dell’Atlantico. I passeggeri del piccolo sommergibile Titan hanno infatti «fra 70 e 96 ore di ossigeno disponibile a questo punto» secondo calcoli citati dall’ammiraglio John Mauger ai media. Stando a fonti vicine alle autorità Usa, a complicare i soccorsi è inoltre il raggio vasto delle ricerche e il fatto che l’area coinvolta è remota rispetto alla costa. I contatti con il Titan, si è appreso, si sono persi dopo un’ora e 45 dalla sua immersione.