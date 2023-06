Esplosione di Parigi, si cerca ancora un disperso. Aperta un'inchiesta per lesioni colpose

Continuano a Parigi le ricerche per ritrovare una persona ancora dispersa dopo l’esplosione ieri pomeriggio di un edificio nel quartiere latino, non lontano dal Panthéon e dall’Università La Sorbona, che ha causato almeno 4 feriti gravi. «Le ricerche proseguono», ha dichiarato la prefettura di polizia citata dalla France Presse, precisando che una delle due persone disperse ieri è ancora attivamente ricercate dai soccorsi sotto le macerie. La deflagrazione e l'incendio in rue Saint-Jacques - l’antico 'cardo maximus' della vecchia Lutetia Parisiorum fondata dai romani - hanno inoltre causato 33 feriti lievi, secondo quanto riferito dal ministro dell’Interno, Gérald Darmanin. Intervistato stamattina da Bfm Tv, il ministro della Salute, François Braun, ha parlato di due persone ancora ricoverate in ospedale in pericolo di vita. «I miei primi pensieri vanno alle vittime e alle loro famiglie», ha aggiunto.

E intanto a Parigi è stata aperta un’inchiesta per lesioni colpose in violazione di un obbligo di prudenza o di sicurezza in relazione all’incendio e al crollo di due edifici nel quinto arrondissement.

Il prefetto di Parigi: "Incendio circoscritto dai pompieri"

«L'incendio è stato circoscritto dai pompieri», ha annunciato Laurent Nunez, prefetto di Parigi, giunto sul posto al fianco della sindaca, Anne Hidalgo. Il prefetto si è detto «molto prudente sulle cause» della sciagura ed ha confermato che «si stanno cercando eventuali vittime» fra le macerie del palazzo con la facciata crollata. Il prefetto ha parlato di «due edifici» adiacenti a quello dell’esplosione, dove i pompieri sono intervenuti per evitare che le fiamme si propagassero. Entrambi gli edifici sono stati evacuati perché "destabilizzati" dall’esplosione. Secondo i testimoni sul posto, nei 3 edifici - quello devastato dall’esplosione e i due adiacenti - ci sono le sedi di 3 scuole: quella americana di design, la Paris American Academy, la scuola di musica cattolica Schola Cantorum e una terza istituzione.