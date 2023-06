Soggiorna oltre 600 giorni in un hotel a 5 stelle e va via senza pagare il conto: ricercato

In India un uomo è indagato per aver soggiornato quasi due anni in un hotel a cinque stelle senza pagare. A riportarlo è la Bbc, secondo cui la cifra che il presunto truffatore avrebbe dovuto sborsare per le 603 notti trascorse al Roseate House, un albergo vicino all’aeroporto di Delhi, è superiore a 5 milioni di rupie (circa 55.567 euro). L’uomo si sarebbe registrato alla reception dell’hotel il 30 maggio 2019 dopo aver prenotato una camera per una sola notte e vi sarebbe rimasto fino al 22 gennaio 2022.

«Se un ospite deve più di 50.000 rupie all’hotel, il personale deve informare i responsabili e chiedere all’ospite di saldare. Tuttavia, questo non è stato fatto», ha raccontato un alto ufficiale di polizia all’Indian Express, come riportato dalla Bbc. Ecco perché la polizia sospetta la complicità di qualche membro del personale che probabilmente ha "giocherellato" con le fatture di altri ospiti. Per ora il caso è ancora aperto e nessuno è stato arrestato.