Strangola i figli neonati e li mette nel congelatore: "Non avevo i soldi per mantenerli"

Li ha uccisi perché non poteva permettersi economicamente di crescere altri bambini. Così, in Corea del Sud, una madre di 30 anni ha confessato di aver tolto la vita ai suoi due figli appena nati, rispettivamente nel 2018 e nel 2019, e di averne conservato i corpi nel congelatore. A riportare il caso choc è l’agenzia Yonhap, secondo cui la donna, che ha altri tre figli - la Cnn riferisce di 12,10 e 8 anni - , avrebbe raccontato alla polizia di aver strangolato i neonati (un maschio e una femmina) a causa delle difficoltà economiche della famiglia. Al marito, però, ha detto di aver avuto in entrambi i casi un aborto e lui ci avrebbe creduto.

Le autorità, che ora stanno esaminando i telefoni dei due coniugi, hanno scoperto il caso grazie a un rapporto del governo sulle nascite nella città di Suwon, dove vive la famiglia: sebbene comparissero nell’elenco, i piccoli infatti non risultavano registrati all’anagrafe. Stando a quanto riferito dalla polizia locale a Yonhap, la donna avrebbe anche rifiutato di presentarsi all’udienza per il suo mandato di arresto previsto per oggi.