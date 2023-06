Titan, la zia della vittima 19enne: "Mio nipote era terrorizzato"

Il 19enne Suleman Dawood, morto insieme al padre e agli altri tre componenti della spedizione verso il Titanic, era «terrorizzato» dal viaggio. Lo ha rivelato una zia del ragazzo in un’intervista pubblicata dalla Nbc News prima che venissero ritrovati i rottami del sommergibile.

A quanto pare, il giovane aveva espresso le sue preoccupazioni sulla missione alla famiglia e non «era molto in vena» ma aveva acconsentito solo perchè era importante per il padre, il miliardario Shahzada Dawood, «ossessionato dal Titanic».