La rivolta della Wagner: "Prigozhin potrebbe essere fisicamente eliminato in Bielorussia"

Yevgeny Prigozhin potrebbe essere fisicamente eliminato in Bielorussia. E’ quanto sostiene Jill Dougherty, ex capo dell’ufficio di Mosca della Cnn ed esperta di Russia dopo la rivolta del leader del gruppo Wagner. «Putin non perdona i traditori. Anche se Putin lo lascia andare in Bielorussia, Prigozhin resta sempre un traditore e penso che Putin non lo perdonerà mai», ha detto Dougherty.

"È possibile che venga ucciso in Bielorussia», ha aggiunto, ma è un dilemma difficile per Mosca perché finché Prigozhin «ha un qualche tipo di sostegno, è una minaccia, indipendentemente da dove si trovi». Molte cose, continua Dougherty, rimangono poco chiare, ad esempio cosa accadrà dopo con Prigozhin, come cambierà il suo ruolo nel gruppo Wagner e la partecipazione di quest’ultimo alla guerra russa contro l’Ucraina in generale. Ma Putin ora deve affrontare problemi reali. Anche se il presidente russo è sopravvissuto alla situazione di stallo, la sua posizione si è indebolita, non solo agli occhi del mondo e dei suoi nemici, ma anche del suo stesso popolo e dei suoi militari. Ciò potrebbe rappresentare un rischio se all’interno di Mosca ci sono scettici o rivali che vedono un’opportunità per minare la posizione di Putin. «Se fossi Putin, sarei preoccupato per quelle persone per le strade di Rostov che applaudono i Wagner mentre se ne vanno», ha detto Dougherty.