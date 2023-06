Putin alla tv di Stato russa: "Inizio e finisco la giornata pensando all'operazione speciale in Ucraina"

Sono «fiducioso» nella realizzazione di tutti i piani e «compiti» relativi alla «operazione militare speciale» in Ucraina, «inizio e finisco la giornata con questo». Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, in un discorso alla tv di Stato russa.

Intervistato dal giornalista Pavel Zarubin sul canale televisivo «Russia 1», Putin ha detto di iniziare e concludere la giornata lavorando sull'operazione speciale. «Beh, certo, presto la massima attenzione. La giornata inizia e finisce con questo», ha detto il capo del Cremlino. Il presidente russo, secondo quanto riporta l’agenzia Ria Novosti, ha aggiunto che discute costantemente di questioni relative alla produzione di armi con i capi di imprese e società del complesso militare-industriale, nonchè con coloro che utilizzano le armi. «Stiamo parlando della loro efficacia, stiamo parlando di dove e su cos'altro bisogna lavorare, dove e cosa manca. Stiamo parlando di come, in che modo, con quali passi, a che ritmo dobbiamo intensificare gli sforzi», ha aggiunto Putin. Secondo il capo dl Cremlino l’aumento del ritmo e del volume della produzione nel settore della difesa non dovrebbe andare a scapito degli obblighi sociali nei confronti dei cittadini - in medicina, edilizia, istruzione. «Tutto dovrebbe essere in armonia, per così dire, l’uno con l’altro, compresi i nostri sforzi nel campo dell’aumento della capacità di difesa non dovrebbero danneggiare la cosa principale! E la cosa principale è il fondamento. E il fondamento è l’economia», ha concluso