Strage in Michigan, festa in strada finisce in sparatoria: 2 morti e 15 feriti

Due persone sono state uccise e 15 ferite durante una sparatoria avvenuta a Saginaw, nel Michigan, durante una grande festa di strada. Lo riporta la Cnn citando la polizia.

La festa era stata promossa sui social media senza autorizzazione e gli agenti avevano disperso la folla «più volte in luoghi diversi», prima dei fatti, ha detto la polizia del Michigan in un comunicato stampa. Stavano per effettuare nuovi interventi quando al 911 sono arrivate diverse chiamate segnalando spari tra la folla.

Diverse persone sono state colpite, mentre altre sono fuggite, altre ancora sono state ferite da veicoli in fuga».

Secondo il comunicato, sono state utilizzate almeno cinque armi di diverso calibro e nessun sospetto è in custodia.

«Quindici persone sono rimaste ferite da colpi di arma da fuoco o sono state investite da un veicolo. Due vittime, un uomo di 19 anni e una donna di 51 anni, sono morte». Indagini sono ancora in corso.