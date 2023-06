La crisi in Russia, Putin: "Rischiavamo di perdere tutte le conquiste in Ucraina"

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto di sperare che i responsabili della Wagner «non abbiano rubato nulla», ma ha aggiunto che saranno fatti gli opportuni controlli. Putin ha aggiunto che nell’ultimo anno lo Stato ha finanziato la Wagner per un totale di 86 miliardi di rubli (circa un miliardo di euro). Lo riferisce l’agenzia Ria Novosti. Se non fosse stato fermato l'ammutinamento della Wagner nel fine settimana tutti i risultati ottenuti finora nel conflitto in Ucraina «sarebbero andati perduti». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin citato dall’agenzia Ria Novosti. «Non si sa cosa sarebbe stato del Paese - ha sottolineato Putin - ma tutti i risultati ottenuti nei combattimenti saranno andati perduti».

Orban: "La rivolta segnale di debolezza"

Il leader ungherese Viktor Orban in un’intervista alla Bild afferma che anche se la Russia è un paese molto stabile e «naturalmente» Putin sarà ancora presidente nel 2024, la rivolta di Prigozhin «se può accadere, è un chiaro segno di debolezza» ma visto che l’attacco è stato respinto e risolto in 24 ore, «è un segno di forza» di Mosca. Per Orban una vittoria sul campo dell’Ucraina per riconquistare tutti i suoi territori dalla Russia è impossibile, perché «gli ucraini finiranno i soldati prima dei russi e questo sarà il fattore decisivo», quindi «ciò che conta davvero è quello che vogliono fare gli americani. L’Ucraina non è più un Paese sovrano. Non ha soldi. Non hanno armi. Possono combattere solo perché noi occidentali li sosteniamo. Quindi se gli americani decidono di volere la pace, ci sarà la pace». Orban ha dichiarato di volere un cessate il fuoco e che Washington apra negoziati con i russi. Il leader ungherese ha risposto di non considerare Vladimir Putin un criminale di guerra e che ora è importante averlo al tavolo delle trattative. Sul ruolo dell’Ungheria, Orban ha detto che «tutto ciò che sta accadendo ora tra Russia e Ucraina è negativo per gli ungheresi. È pericoloso per gli ungheresi», dicendo all’intervistatore di Bild che «non è come per voi, che siete i tedeschi, avete la Polonia e l’Ungheria tra la Russia e la guerra ucraina». Sugli equilibri tra Nato e Russia, Orban ha anche detto che "quando confronto ciò che vedo sul lato russo e quello che vedo dal lato della Nato, è così ovvio e chiaro che la Nato sia molto più forte». Orban ha sottolineato che nell’attuale condizione di guerra l’Ucraina non può entrare nella Nato, rimandando una discussione sul tema a dopo il conflitto.