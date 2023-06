I resti del Titan riportati a terra dagli abissi dell'Atlantico

Il relitto del piccolo sommergibile Titan, scomparso nei pressi del relitto del Titanic con cinque persone a bordo la scorsa settimana, è stato recuperato e riportato oggi a terra. I media canadesi hanno mostrato pezzi di quello che sembra essere il muso e parti dello scafo issati su una nave della Guardia Costiera canadese a St. John's, Terranova, nel Canada orientale.

Uno dei dirigenti di Pelagic Research Services, che aveva schierato il suo robot sottomarino per scansionare il fondo dell’Atlantico, ha confermato di aver completato le sue operazioni. «Abbiamo terminato la nostra parte in mare», ha detto all’Afp il portavoce, Jeff Mahoney. «Questa è stata un’operazione estremamente rischiosa, sia per il robot, sia per l’equipaggio che ha lavorato 24 ore su 24 praticamente senza dormire per tutta la durata dell’operazione», ha proseguito, confermando che tutte le squadre stanno ora tornando negli Stati Uniti.

Contattate dalla France Presse le autorità canadesi si sono rifiutate di commentare il recupero dei rottami e non è stato possibile raggiungere immediatamente la Guardia costiera statunitense.

Il Titan, lungo circa 6,5 metri, si era immerso il 18 giugno scorso per osservare il relitto del Titanic e sarebbe dovuto riemergere sette ore dopo ma il contatto si è perso poco meno di due ore dopo. I cinque passeggeri a bordo sono morti nella «catastrofica implosione». Diversi pezzi di detriti sono stati trovati sul fondo del mare a circa 500 metri dai resti del Titanic ad una profondità di quasi 4.000 metri nel Nord Atlantico. Per determinare le cause della sua implosione sono state aperte due inchieste: una da parte del Canada e l’altra degli Stati Uniti.