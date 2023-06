Scimpanzé vede il cielo per la prima volta dopo 28 anni in gabbia: la reazione è commovente

Una scimpanzé di nome Vanilla, di 28 anni, ha avuto l'incredibile opportunità di vedere il cielo per la prima volta nella sua vita. Il rifugio per animali Save the Chimps, situato a Fort Pierce, sulla costa orientale della Florida, ha diffuso un video commovente che mostra Vanilla, letteralmente sbalordita, mentre alza lo sguardo al cielo aperto nella sua nuova casa sull'isola.

L'emozionante scena è stata accompagnata dall'affettuoso abbraccio di Dwight, un maschio alfa che ha accolto Vanilla nel momento in cui lasciava il suo recinto. Secondo quanto riferito dall'organizzazione, Vanilla è stata una sopravvissuta di un laboratorio di ricerca chiuso a New York, dove gli scimpanzé erano costretti in anguste gabbie. Successivamente è stata trasferita in una struttura in California, dove ha vissuto all'interno di una gabbia di rete metallica, priva di erba e spazi aperti.

"Non era mai stata fuori da una gabbia di laboratorio o dal recinto delle dimensioni di un garage", ha dichiarato Save the Chimps. Tuttavia, adesso Vanilla si sta adattando meravigliosamente alla sua nuova vita. Secondo il gruppo, quando non esplora l'isola in compagnia dei suoi nuovi amici scimpanzé, spesso si può trovarla appollaiata su una piattaforma di arrampicata a tre piani, mentre ammira il vasto mondo che la circonda. La sua integrazione con gli altri 18 scimpanzé dell'isola è stata ottima, ma ha sviluppato una particolare e gioiosa relazione con Dwight, il maschio alfa, al quale non disdegna rubare qualche boccone di cibo.