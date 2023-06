"Ti sparo in testa", un video inchioda il poliziotto che ha ucciso un 17enne a Parigi. Scontri e arresti a Nanterre

Gli scontri sono proseguiti nella notte nella periferia ovest di Parigi, dove un poliziotto ha sparato ieri mattina, uccidendolo, a un ragazzo di 17 anni che era alla guida di un’auto e aveva reagito alle intimazioni degli agenti che lo avevano fermato. L’agente, la cui responsabilità è stata accertata attraverso un video circolato sui social, si trova attualmente in carcere. Ancora confusa la dinamica dei fatti. All’inizio la polizia ha sostenuto che il ragazzo alla guida del veicolo avesse tentato di investire gli agenti, ma le immagini mostrano che uno degli agenti aveva puntato l’arma sul giovane. Quando quest’ultimo è ripartito, ha sparato. E si sente l'agente gridare: «ti sparo in testa». Qualche decina di metri più avanti, l’auto si è schiantata contro un palo e Noel M. è morto poco dopo l’intervento dell’ambulanza.

La morte dell’adolescente e le sue circostanze hanno suscitato emozione e rabbia a Nanterre, la città della banlieu parigina dove viveva. Le tensioni tra residenti e polizia sono scoppiate in prima serata. Intorno all’1 erano state arrestate 15 persone. Le tensioni sono continuate, allargandosi ad altri comuni della periferia nord della regione parigina, nelle città di Asnières, Colombes, Suresnes, Aubervilliers, Clichy-sous-Bois e Mantes-la-Jolie. A Nanterre, nei pressi della prefettura, sono stati sparati dei petardi. In una scuola di musica è scoppiato un incendio, spento prontamente dai vigili del fuoco. Altri incendi sono stati appiccati lungo un binario ferroviario, diverse auto e bidoni della spazzatura sono stati dati alle fiamme e le pensiline degli autobus sono state distrutte. I manifestanti hanno eretto alcune barricate. Le forze di sicurezza hanno risposto più volte con gas lacrimogeni.

Due inchieste sono state aperte. Una per il rifiuto di obbedire alla polizia da parte del giovane alla guida della Mercedes, noleggiata e già segnalata per guida pericolosa e tentato omicidio. Il ragazzo era già schedato per precedenti piccoli reati, guida senza patente e resistenza a pubblico ufficiale. Un’altra per omicidio volontario da parte dell’agente. Altre due persone erano nell’auto, un ragazzo che è stato fermato e poi rilasciato, e una terza persona ancora ricercata.

Mbappè, "L'uccisione di Nael fa male alla mia Francia"

«Fa male alla mia Francia», ha detto la stella del Paris SG e capitano dei Les Bleus Kylian Mbappè commentando la morte del giovane Nael, ucciso da un agente di polizia a Nanterre dopo essersi rifiutato di obbedire agli ordini. «Sono addolorato per la mia Francia. Questa situazione è inaccettabile. I miei pensieri sono per la famiglia e gli amici di Nael, questo piccolo angelo che se n'è andato troppo presto», ha scritto Mbappè sul suo account Twitter.