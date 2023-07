Denuncia un falso tentativo di rapimento dei figli, condannata "mamma influencer". Voleva aumentare i follower?

Un'influencer sui social media è stata condannata al carcere per aver fatto una falsa denuncia di rapimento dei suoi figli in un negozio di artigianato in California. Kathleen "Katie" Sorensen, 30 anni, dovrà scontare 90 giorni di carcere. Lo riferisce Cbsnews.

La Sorensen aveva chiamato la polizia nel dicembre 2020 dichiarando che una coppia aveva tentato di rapire i suoi due bambini nel negozio di Michaels. Successivamente, ha pubblicato un video su Instagram che è diventato virale, ripetendo le stesse accuse.

Il racconto della donna è stato considerato falso e smentito dalla coppia accusata e dal video ottenuto dagli investigatori. Prima dell'accusa, la donna aveva un modesto seguito su Instagram, ma i suoi video sul presunto tentativo di rapimento hanno attirato l'attenzione di milioni di persone. La coppia ingiustamente accusata si è espressa a favore della condanna di Sorensen e ha dichiarato di ritenere che sia stata fatta giustizia.

Oltre alla condanna a scontare la pena in carcere, Sorensen dovrà sottostare a un anno di libertà vigilata con diverse restrizioni, compresa l'assenza dai social media e la consegna dei suoi dispositivi elettronici.