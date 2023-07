Francia in rivolta, ricominciano i saccheggi. Il governo schiera i blindati. Manifestante muore cadendo dal tetto

Sono riprese nel pomeriggio in Francia le azioni di danneggiamento e saccheggio contro diversi negozi, agenzie di banche o centri commerciali. Incidenti sono avvenuti nel centro commerciale di Rosny 2, a nord di Parigi, nella regione della Seine-Saint-Denis. Alcuni individui hanno tentato di sollevare in pieno pomeriggio la serranda metallica del centro ed hanno spaccato vetri e provocato danni all’interno di un McDonald’s. A Strasburgo, nell’est, un Apple Store è stato danneggiato dopo che un gruppo di giovani, già respinto da un vicino centro commerciale che era stato chiuso per sicurezza, si è diretto verso il vicino magazzino di computer e telefonia Apple.

I disordini sono cominciati martedì dopo che la polizia ha ucciso un ragazzo di origine algerina, Nahel M, che non si è fermato a un posto di blocco degli agenti, in un sobborgo parigino.

La premier Elisabeth Borne ha annunciato, su proposta del ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, lo schieramento di blindati della gendarmeria. Lo si è appreso da fonti della polizia. In totale, 4 veicoli «Centaure» saranno utilizzati per far fronte ad eventuali nuovi disordini, oltre a 14 veicoli blindati su ruote della gendarmeria.

Il governo francese ha deciso anche "l'annullamento di eventi di grande richiamo, che implicano la mobilitazione di forze dell’ordine e che possono presentare rischi per la sicurezza" nello stato attuale del paese. Annullate entrambe le date dei concerti della cantante Mylène Farmer, in programma stasera e domani allo Stade de France, entrambi sold out in prevendita.

La metro di Parigi chiude un'ora prima oggi e domani

La metropolitana di Parigi chiuderà oggi e domani sera agli stessi orari della settimana, cioè un’ora prima del solito, intorno all’1 del mattino, «su richiesta della questura», ha dichiarato Ile-de-France Mobilites.

Questo annuncio segue la chiusura della rete di autobus e tram dell’Ile-de-France dalle 21 di ogni sera «fino a nuovo avviso», mentre il ministro degli Interni Gerald Darmanin ha ordinato a tutti i prefetti di fare lo stesso in tutto il Paese.

Un giovane manifestante muore cadendo dal tetto

Un giovane manifestante francese è morto cadendo da un tetto di un edificio nel nord della Francia nel mezzo delle proteste che stanno scuotendo il Paese. Lo annunciano la polizia e la Procura.