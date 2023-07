Polpo gigante di 23 chilogrammi finito per errore nella rete. Il pescatore: in 20 anni mai visto un esemplare del genere

Un pescatore di Redondo Beach, in California, ha casualmente catturato un polpo gigante del Pacifico dal peso di 23 chilogrammi nelle sue reti per il merluzzo. Fortunatamente, l'uomo ha scelto di rilasciare l'insolito esemplare nell'oceano, ma non prima che il polpo abbia avuto l'opportunità di esplorare l'imbarcazione. Il pescatore, con ben vent'anni di esperienza alle spalle, ha dichiarato di non aver mai visto un esemplare del genere nel corso della sua carriera.

Majestic giant Pacific octopus caught in Redondo Beach, #California Discover today's trending videos ? https://t.co/qL0aCqbtxh pic.twitter.com/CANh63JlKB — Newsflare (@Newsflare) June 23, 2023