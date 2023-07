Zelensky: "Uccisi 21mila soldati di Wagner. Mosca ora è più debole, dobbiamo approfittarne"

In un’intervista, il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che 21.000 soldati di Wagner sono stati uccisi dalle forze ucraine e oltre 80.000 sono stati feriti. «(A Wagner) c'erano due categorie: i mercenari professionisti e quelli mobilitati dalle prigioni, la loro carne da cannone. Le nostre truppe ne hanno uccisi 21.000 e ne hanno feriti 80.000. La buona notizia è che abbiamo distrutto la parte più motivata delle forze russe», ha detto il presidente Zelensky.

La ribellione del Gruppo Wagner mostra una spaccatura e una «situazione di debolezza» in Russia, che dovrebbe essere sfruttata per «cacciare il nemico dal territorio dell’Ucraina». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ai giornalisti spagnoli che lo hanno intervistato, secondo quanto riportato da Ukrinform. «C'è stata una spaccatura in Russia, un gran numero di persone ha sostenuto Prigozhin (il leader del Gruoppo Wagner ndr), un gran numero di persone sostiene Putin. Questo parla del loro conflitto interno, influisce molto sul loro potere sul campo di battaglia. Hanno una situazione di debolezza, e dobbiamo usare questa situazione per cacciare il nemico dalla nostra terra», ha detto Zelensky.