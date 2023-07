Dopo la ribellione il cambio di rotta. Putin: “Molti componenti del gruppo Wagner difenderanno la Russia”

Molti membri del gruppo Wagner hanno accettato la proposta del presidente russo Vladimir Putin di continuare a difendere la Russia: lo ha dichiarato il presidente della Duma di Stato Vyacheslav Volodin su Telegram, come riporta Interfax.

Putin ha proposto a coloro che desiderano difendere la Russia di continuare a prestare servizio con le armi in mano, ha detto Volodin. «Per quanto ne so, molti di loro hanno accettato», ha scritto Volodin sul suo canale Telegram.