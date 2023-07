Strage a Baltimora, due morti e 28 feriti in una sparatoria

Due persone sono morte e 28 sono rimaste ferite in una sparatoria durante una festa di quartiere a Baltimora. Lo riferiscono i media Usa. Nove persone sono state trasportate negli ospedali della zona e tre dei feriti sono in condizioni critiche.

Non ci sono informazioni sui sospetti o sul movente al momento, ma gli investigatori stanno «lavorando su un’ampia scena del crimine», dicono gli inquirenti. Il sindaco di Baltimora, Brandon Scott, ha descritto l’incidente come «un atto sconsiderato e codardo che è accaduto qui e che ha alterato in modo permanente molte vite ed è costato la vita a due persone». La tragedia «mette in luce gli impatti e la necessità di affrontare l’eccessiva proliferazione di armi illegali nelle nostre strade e la possibilità per coloro che non dovrebbero averle di metterle le mani sopra», ha aggiunto.