Morto Leandro Rodriguez, il nipote 19enne di Robert De Niro

La notizia della morte di Leandro è circolata sui social. E' stata la madre Drena, figlia adottiva di Robert De Niro a darla attraverso un post straziante. "Mio bellissimo angelo ti ho amato oltre ogni parola o descrizione fin dal momento in cui ti ho sentito nella mia pancia. Sei stato la mia gioia, il mio cuore e tutto ciò che è stato puro e reale nella mia vita. Avrei voluto essere io al tuo posto - continua Drena, che ha avuto Leandro dalla relazione con l'artista Carlos Rodriguez - non so come vivere senza di te. Avrei voluto che l'amore da solo avesse potuto salvarti". Trincerato nel silenzio al momento il nonno Robert, che per il nipote era stato ispirazione. leandro aveva infatti intrapreso la carriera di attore a aveva già all'attivo partecipazioni in pellicole come "A Star Is Born" e "Cabaret Maxime".