Yevgeny Prigozhin ha promesso "nuove vittorie al fronte in un futuro prossimo" per la sua compagnia Wagner nel primo messaggio audio diffuso in una settimana, mentre non si sa ancora dove si trovi. E' quanto si sente in un audio postato sul canale Grey Zone, vicino alla Wagner. La voce che parla sembra essere effettivamente quella di Prigozhin.

L'audio, di una quarantina di secondi, è stato diffuso da Grey Zone ma non da altri canali normalmente utilizzati per trasmettere i messaggi di Prigozhin, in particolare quello considerato ufficiale, il Press-Sluzhba Prigozhina, appartenente alla sua holding Concord. "Oggi - afferma nel messaggio l'autore che viene presentato appunto come il capo della Wagner - abbiamo bisogno del vostro sostegno più che mai. Grazie per questo. Voglio che capiate che la nostra Marcia per la Giustizia (del 24 giugno, ndr) era diretta a combattere i traditori e mobilitare la nostra società. E penso che abbiamo ottenuto molto di questo. In un prossimo futuro sono sicuro che vedrete le nostre prossime vittorie al fronte. Grazie ragazzi!".

"Noterò una cosa che i politici di ogni genere non amano ammettere: un'apocalisse nucleare non è solo possibile , ma anche abbastanza probabile". Lo scrive su Telegram il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev. "Ci sono almeno due ragioni. Primo, il mondo è in uno scontro molto peggiore che durante la crisi dei Caraibi", e "la seconda ragione è piuttosto banale: le armi nucleari sono già state utilizzate, il che significa che non ci sono tabù", ha aggiunto.

La Nato "ha in vigore dei piani", benché in linea generale e "non specifici su Zaporizhzhia", per "reagire" a un incidente nucleare nel caso in cui i russi dovessero condurre una provocazione. Lo ha detto il vicecapo di stato maggiore operativo di SHAPE, il maggior generale Matthew Van Wagenen. "All'inizio del conflitto abbiamo avuto una buona intelligence sull'ammassamento delle truppe russe e sono fiducioso che saremmo in grado di vedere cosa sta per accadere a Zaporizhzhia e reagire in tempo utile", ha detto il presidente del Comitato militare della Nato, l'ammiraglio Rob Bauer.

I piani per destabilizzare la Russia sono "falliti perché le forze armate hanno mostrato fedeltà al loro giuramento e ai loro doveri". Lo ha detto il ministro della Difesa, Sherghei Shoigu, nel suo primo commento al tentato ammutinamento della Wagner. Lo riferisce l'agenzia Tass. Le forze russe hanno distrutto tutti i 16 carri armati Leopard forniti dalla Polonia e dal Portogallo a Kiev. Lo afferma il ministro della Difesa Shoigu come riporta Tass. Dal 4 giugno, aggiunge Shoigu, "l'Ucraina ha perso circa 2.500 unità di attrezzature varie in tutti i settori". "Le forze armate russe durante le operazione speciali continuano a sferrare colpi efficaci all'avversario diminuendo il suo potenziale di avanzata", sostiene il ministro.

Nell'ultima settimana, le forze ucraine hanno liberato in totale più di 37 chilometri quadrati a est e sud del Paese. Lo sostiene la viceministra della Difesa ucraina Hanna Malyar in un aggiornamento su Telegram. "Nell'ultima settimana, a seguito del miglioramento della posizione operativa (tattica) e dell'allineamento della linea del fronte, l'area liberata è stata aumentata di 9 km quadrati" a est, ha scritto Malyar. Nello stesso periodo, a sud "i territori liberati sono aumentati di 28,4 km quadrati. In totale, l'area sgomberata nel sud è di 158,4 km quadrati", ha sottolineato.

La Russia ha trasferito "negli ultimi anni" 700.000 bambini dalle zone di conflitto dell'Ucraina in territorio russo. Lo ha riferito il capo del comitato internazionale del Consiglio della Federazione, la camera alta del parlamento russo, Grigory Karasin. "Negli ultimi anni, 700.000 bambini hanno trovato rifugio da noi, fuggendo dai bombardamenti delle zone di conflitto in Ucraina", ha detto Karasin sul suo canale Telegram, citato dal Guardian.

"Il 90% delle forze di terra russe è al momento impegnato in Ucraina". Lo ha detto il presidente del Comitato militare della Nato, l'ammiraglio Rob Bauer, precisando che le froze russe sono ancora molto capaci per quanto riguarda "l'aviazione, la marina, il cyber e il nucleare". "I nostri piani di difesa futuri non si basano sullo stato attuale delle forze russa ma su quello pre-24 febbraio 2022", ha sottolineato. "I russi andranno a ricostituire le perdite nell'esercito e abbiamo dunque qualche anno di tempo: non dobbiamo mai sottovalutare la loro capacità poiché più volte nella storia hanno dimostrati di sapersi rimettere in piedi", ha aggiunto. Baur ha poi evidenziato che i russi si muovono "con grande circospezione e attenzione" quando operano in zone che confinano direttamente con la Nato. "Non vogliono rischiare un conflitto con noi", ha spiegato.

La scrittrice ucraina, Victoria Amelina, fondatrice di un festival letterario a Donetsk e dedita alla ricerca sui crimini di guerra russi è morta dopo essere rimasta ferita a Kramatorsk durante un raid russo lo scorso 27 giugno. Lo riporta l'Ukrainska Pravda.