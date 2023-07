Israele, auto contro pedoni a Tel Aviv, 8 feriti. Hamas, "è la risposta a Jenin"

Un auto si è lanciato contro dei pedoni a Tel Aviv e almeno otto persone sono rimaste ferite. L’aggressore è stato ucciso a colpi di pistola. L’attacco è avvenuto a Pinchas Rosen Street. Secondo il Jerusalem Post, una donna di 46 anni è rimasta gravemente ferita, altri due sono in condizioni moderate e un’altra persona ha ferite lieve. L’aggressore, che è sceso dall’auto armato di coltello dopo aver investito la gente in attesa dell’autobus, è stato colpito a morte da un civile armato che si trovava di passaggio in zona.

«L'attentatore - ha riferito il capo della polizia Yaacov Shabta - è arrivato a bordo di un furgone ed ha centrato una fermata di autobus e subito dopo - ha aggiunto - ha cominciato ad accoltellare i passanti. E’ stato fermato dal coraggioso intervento di un civile». Shabtai ha aggiunto che la polizia era in allerta dopo i fatti di Jenin.

Sarebbe originario della zona di Hebron, in Cisgiordania, il giovane palestinese ucciso a Tel Aviv dopo aver lanciato l’auto su dei pedoni, essere sceso e averne accoltellati altri. Lo riporta un’organizzazione israeliana, precisando che il giovane proveniva dal villaggio di as-Samu, nell’area di Hebron. La polizia di Tel Aviv ha fatto sapere che l’aggressore proveniva dalla Cisgiordania e ha agito da solo; media hanno riferito che sarebbe entrato in Israele con un permesso medico

Il portavoce di Hamas, Hazem Qassem, ha elogiato l’attacco avvenuto a Tel Aviv dove un auto si è lanciata contro i pedoni, ferendo almeno sei persone. «L'eroico attacco a Tel Aviv è la prima risposta ai crimini dell’occupazione contro il nostro popolo a Jenin. L’occupazione pagherà il prezzo per i suoi crimini contro Jenin. Lodiamo gli eroi del nostro popolo e i combattenti a Jenin», ha affermato Qassem.