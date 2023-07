"Lago abusivo" nella villa di Rio de Janeiro, multa da 3,3mln di dollari a Neymar

Un procuratore in Brasile ha multato la stella del calcio Neymar per 16 milioni di reais (3,3 milioni di dollari) per aver costruito un lago nella sua villa alla periferia di Rio de Janeiro senza una licenza ambientale. Il consiglio comunale di Mangaratiba ha emesso quattro multe per «violazioni ambientali nella costruzione di un lago artificiale nella villa del giocatore», ha dichiarato la segreteria del consiglio in un comunicato. Neymar ha 20 giorni di tempo per presentare ricorso contro la sanzione, il cui importo era stato inizialmente fissato a cinque milioni di reais, quasi un milione di dollari. L’ufficio stampa di Neymar in Brasile non ha risposto a una richiesta dell’Afp.