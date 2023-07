Mosca: le forze armate ucraine attaccheranno la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Kiev: bluff di Putin

Le forze armate ucraine cercheranno di attaccare la centrale nucleare di Zaporizhzhia nella notte del 5 luglio, sganciando su di essa munizioni con scorie radioattive rimosse il 3 luglio da un’altra centrale nucleare ucraina, quella meridionale. Lo sostiene Renat Karchaa, consigliere del direttore generale della russa Rosenergoatom, citato dalla Tass. Per l’Ucraina, però, si tratta di un falso e di una provocazione.

Secondo lo Stato maggiore delle forze armate di Kiev, infatti, Mosca ha posizionato ordigni sul tetto del terzo e quarto reattore che non sarebbero destinati a danneggiarli, ma possono simulare un bombardamento da parte dell’Ucraina. «Oggi sono stati collocati oggetti estranei simili a ordigni esplosivi sul tetto esterno del terzo e quarto reattore della centrale di Zaporizhzhia. La loro detonazione non è destinata a danneggiarli, ma può creare l’immagine di un bombardamento da parte dell’Ucraina. Questo è ciò che i media e i canali telegram russi stanno diffondendo falsamente», si legge nel rapporto delle Forze armate di Kiev. L’esercito ucraino sostiene di non violare «il diritto umanitario internazionale» e che monitorerà la situazione, "pronti ad agire in qualsiasi circostanza».

Zelensky: "pericolose provocazioni" russe a Zaporizhzhia

«Ho avvertito Emmanuel Macron che le truppe di occupazione stanno preparando pericolose provocazioni alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Abbiamo concordato di tenere la situazione sotto il massimo controllo insieme all’Aiea": lo ha detto il presidente ucraino Volodymir Zelensky durante un colloquio con il presidente francese Emmanuel Macron.