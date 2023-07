Saman, dal giudice pakistano sì all'estradizione del padre

Il magistrato giudicante della corte distrettuale di Islamabad ha espresso parere favorevole all’estradizione di Shabbar Abbas, il padre di Saman, la 18enne morta a Novellara e che secondo la Procura di Reggio Emilia è stata uccisa dal genitore e da altri quattro familiari. Il giudice, secondo quanto si apprende, ha respinto l’ulteriore istanza di rilascio su cauzione della difesa. Ora Abbas potrà impugnare il documento alla Alta Corte di Islamabad. All’appello però manca ancora il parere più importante: quello del governo, non essendoci accordi bilaterali fra Italia e Pakistan. L'udienza si è svolta questa mattina a Islamabad.

Il magistrato giudicante ha espresso parere favorevole all’estradizione, rigettando l'ulteriore istanza di rilascio su cauzione avanzata dal suo legale. Il magistrato ha disposto che Shabbar rimanga a disposizione delle autorità Italiane nel carcere di Adyala per il collegamento in videoconferenza con le udienze in corso in Italia, in attesa della decisione finale da parte del Gabinetto del Ministro sulla richiesta di estradizione formulata dall’Italia. Shabbar Abbas è imputato nel processo in corso a Reggio Emilia davanti alla corte d’Assise per l’omicidio della figlia 18enne Saman, assieme alla moglie Nazia (ancora latitante), allo zio Danish Hasnain e ai due cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq.

Speranzon (FdI), plauso a governo.Shabbar sconti pena qui

«Il parere favorevole della Corte pakistana alla richiesta del nostro Paese di estradare Shabbar Abbas, il padre di Saman, negandogli la libertà su cauzione, è un’ottima notizia. Un deciso plauso va al governo italiano per come ha gestito la situazione, riuscendo a raggiungere un risultato non scontato in pochissimo tempo. La speranza è che adesso il governo di Islamabad non si opponga alla decisione del tribunale». Lo afferma il vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia al Senato, Raffaele Speranzon.

«E in questo momento - riprende - la memoria va agli anni orribili dei governi Conte, quando 'l'avvocato del popolò impiegò mesi per riportare a casa i pescatori di Mazara del Vallo dalla Libia. I nostri uomini si fecero oltre 100 giorni di galera nelle carceri libiche perchè, forse, avevano sconfinato di qualche decina di metri in una battuta di pesca. Questa notizia certifica un netto cambio di passo dell’Italia nelle relazioni internazionali. L’esecutivo Meloni può vantare nel mondo uno standing invidiabile»