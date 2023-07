La Statua della Libertà appare in cielo di notte a New York: spettacolo di luci per il Quattro Luglio

New York, la città che non dorme mai, ha celebrato il Quattro Luglio, giorno dell'Indipendenza degli Stati Uniti, in uno stile unico e spettacolare. Un'immagine familiare, quella della Statua della Libertà, è diventata ancor più straordinaria quando una schiera di droni ha illuminato il cielo notturno, prendendo la forma dell'iconico monumento.

La città, già nota per i suoi spettacolari fuochi d'artificio per celebrare il Giorno dell'Indipendenza, ha deciso di portare l'innovazione a nuovi livelli quest'anno. Gli organizzatori hanno creato uno spettacolo di droni luminosi che ha raffigurato la Statua della Libertà in tutto il suo splendore, un tributo alla libertà e all'indipendenza che il simbolo rappresenta.

Il cielo notturno di New York è stato illuminato dalla silhouette della Statua della Libertà, creata da centinaia di droni che danzavano nell'aria in una performance precisa e accurata. L'evento ha affascinato gli spettatori, sia quelli presenti che coloro che hanno potuto assistere allo spettacolo attraverso trasmissioni live.