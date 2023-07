Edwin Van der Saar, ex portiere di Juve, Ajax e nazionale olandese, è ricoverato in terapia intensiva per un’emorragia cerebrale. Ne dà notizia il sito online dell’olandese Telegraaf. Van der Saar, 53 anni, attualmente dg dell’Ajax, è in vacanza in un’isola della Croazia: lì il malore e il trasporto in elicottero in ospedale. Le sue condizioni sono definite stabili.