Urina su un uomo e lo Stato gli demolisce la casa: rischia fino a 2 anni di carcere

Le autorità dello Stato centrale indiano del Madhya Pradesh hanno ordinato la demolizione della casa di un uomo, arrestato martedì scorso per atti osceni, dopo la diffusione divenuta virale sui social di un uomo, appartenente a una comunità tribale. Identificato come Pravesh Shukla, il protagonista della vicenda rischia una condanna fino a due anni di carcere, secondo fonti della polizia distrettuale citate dalla Cnn.

L’episodio, ripreso nel video mentre l’uomo fuma una sigaretta e intanto urina addosso a Dashmat Rawat, appartenente alla tribù Kol di Sidhi, seduto in strada, risalirebbe almeno a un anno fa. «Non appena abbiamo saputo di questo video che è diventato virale, la polizia è intervenuta», ha detto Priya Singh, vice sovrintendente della polizia del distretto.

La polizia ha anche ordinato la demolizione della casa di Shukla perché «costruita illegalmente». I media locali hanno mostrato video della demolizione, anch’essi divenuti in breve virali sui social. Non è la prima volta che le autorità indiane demoliscono la casa di qualcuno accusato di diversi reati.

A seguito di violenti scontri tra indù e musulmani nell’aprile 2022, le autorità del Madhya Pradesh hanno demolito diverse proprietà appartenenti a persone che hanno definito «rivoltosi» e "invasori», sostenendo che le case e i negozi erano stati costruiti illegalmente su suolo pubblico. Ieri il primo ministro del Madhya Pradesh Shivraj Singh Chouhan ha visitato la vittima per scusarsi per l’accaduto. La società tribale rappresenta circa l’8,6% della popolazione indiana, secondo l’Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale.