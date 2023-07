Kiev ammette per la prima volta l'attacco al ponte di Crimea. Mosca evoca incidente a Zaporizhzhia alla vigilia del vertice Nato

Ad attaccare il ponte di Kerch, che collega la Russia alla Crimea, lo scorso 8 ottobre è stata Kiev. La prima ammissione ufficiale del governo ucraino della responsabilità dell’attacco con un’autobomba all’infrastruttura voluta dallo stesso presidente Vladimir Putin è arrivata dalla viceministra della Difesa, Hanna Malyar.

Ieri sera, in occasione del 500mo giorno dall’inizio della guerra ha pubblicato su Telegram un elenco cronologico dei successi delle forze armate di Kiev: «273 giorni da quando è stato effettuato il primo attacco sul ponte di Crimea per interrompere la logistica dei russi», si legge nel post.

In precedenza, l’intelligence ucraina aveva negato la responsabilità dei servizi speciali di Kiev nell’attacco al ponte di Kerch.

Abbattuto missile da crociera vicino Kerch

Intanto, le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto un missile da crociera nelle vicinanze di Kerch, in Crimea. Lo ha riferito il governatore locale, Serghei Aksyonov, sul suo canale Telegram.

«Nell’area di Kerch, le forze di difesa aerea hanno abbattuto un missile da crociera. Nessun danno o vittima», ha scritto. Il governatore della penisola ucraina annessa illegalmente dalla Russia nel 2014 ha esortato tutti a mantenere la calma ea fidarsi solo di fonti di informazioni attendibili.

Secondo alcuni canali Telegram russi, sul ponte di Kerch - già a ottobre oggetto di un attentato - è stata interrotta la circolazione in entrambi i sensi.

Mosca ammonisce su rischio Zaporizhzhia a vigilia summit Nato

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha scritto su Telegram che i leader della Nato dovrebbero discutere della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia al vertice a Vilnius, in Lituania, la prossima settimana: «Dopotutto, la stragrande maggioranza dei membri dell’Alleanza si troverà nella zona di impatto diretto» se dovesse accadere qualcosa nello stabilimento», ha indicato. Accusando l’Ucraina di «danni sistematici» all’impianto, Zakharova ha affermato che " dovrebbe esservi dedicata l'attenzione principale del vertice Nato. Vilnius si trova a circa 1.000 chilometri dalla centrale nucleare.