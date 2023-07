Kiev, "esplosione in una base militare russa a Melitopol. Mosca ha bombardato i quartieri residenziali di Kherson"

Una forte esplosione è stata registrata vicino alla città di Melitopol, occupata dai russi, nella regione di Zaporizhzhia. Lo ha scritto su Telegram Ivan Fedorov, il sindaco in esilio di Melitopol. L’esplosione sarebbe avvenuta in un hangar che è stato trasformato in una base militare russa. La città di Melitopol è un’importante snodo ferroviario che permette ai russi di spostare le attrezzature militari nel sud dell’Ucraina. «I residenti di Melitopol nel nord della città riferiscono del suono di una potente esplosione. A quanto si è saputo, è successo qualcosa nell’hangar situato a Zarichne, trasformato in una base nemica».

Intanto, le forze armate russe hanno bombardato i quartieri residenziali di Kherson, ferendo almeno una donna. Lo ha dichiarato su Telegram Oleksandr Prokudin, capo dell’amministrazione statale regionale. «Intorno alle 13.00, l’esercito russo ha colpito un quartiere residenziale della città» di Kherson e «una donna di 66 anni è stata ferita» ha scritto Prokudin, chiarendo che «alla vittima è stata diagnosticata una commozione cerebrale» e che la vita della donna non è in pericolo».