Il video sorprendente della balena grigia che chiede aiuto agli umani, ecco cos'è successo

Un comportamento insolito di una balena grigia è stato catturato in un video ripreso al largo della Bassa California, in Messico. Nel filmato, il cetaceo si avvicina a una barca e sporge il muso dall'acqua, chiedendo aiuto agli umani per liberarsi dei piccoli crostacei.

Le riprese mostrano il cetaceo che si avvicina alla piccola imbarcazione turistica, mentre il capitano, identificato come Paco Jimenez Franco, inizia a rimuovere i parassiti dalla testa della balena.

Le balene grigie si nutrono principalmente di piccoli organismi marini, come krill e gamberetti, i quali possono attaccarsi alla loro pelle. Questi crostacei possono essere attratti dalle sostanze nutrienti presenti sulla superficie della balena o possono essere involontariamente raccolti durante il processo di alimentazione.