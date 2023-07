"Prigozhin ha incontrato Putin a Mosca". La Wagner ribadisce il sostegno alla Russia

Evgeny Prigozhin sarebbe a Mosca e avrebbe incontrato Vladimir Putin. Lo riporta Liberation, citando fonti "dei servizi di informazione occidentali". "Almeno da venerdì 1 luglio - scrive il quotidiano francese - Prigozhin sarebbe al Cremlino, dove è stato convocato dai suoi principali comandanti. Avrebbe incontrato Vladimir Putin e sarebbe stato ascoltato dal generale Viktor Zolotov, comandante della guardia nazionale Rosgvardia e fedelissimo del presidente, e da Serghei Naryshkin, capo dei servizi di informazione esterni russi".

Il capo di stato maggiore russo e comandante delle operazioni militari in Ucraina, Valery Gerasimov, ha fatto la sua prima apparizione pubblica dopo la fallita ribellione del gruppo Wagner. Un video, pubblicato dal ministero della Difesa russo, mostra Gerasimov che presiede una riunione in cui è stato informato di un tentativo da parte dell'esercito ucraino di effettuare ieri attacchi missilistici in Russia e contro la Crimea domenica.

Nell'incontro con Vladimir Putin del 29 giugno, i comandanti militari della Wagner hanno "ribadito il loro sostegno al presidente" e hanno affermato di essere pronti a continuare a combattere per la patria. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalla Tass. "Un ingresso dell'Ucraina nella Nato - ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov - avrebbe conseguenze molto, molto negative" e richiederebbe alla Russia una reazione "ferma".