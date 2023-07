Atterraggio di emergenza a Mogadiscio: le immagini del drammatico incidente VIDEO

Un atterraggio di emergenza ha scosso l'Aeroporto Internazionale di Mogadiscio, in Somalia. Le immagini del drammatico incidente sono state riprese in video e mostrano un aereo passeggeri che precipita in pista.

L'aereo coinvolto era un volo domestico, a bordo del quale viaggiavano 30 passeggeri e quattro membri dell'equipaggio. Secondo quanto riportato dalle autorità locali, fortunatamente tutte le persone a bordo sono sopravvissute all'incidente.

Le cause dell'atterraggio forzato non sono ancora state chiarite e si attendono ulteriori dettagli da parte degli investigatori incaricati. Le indagini preliminari saranno focalizzate sui dati di volo e sulle condizioni dell'aereo al momento dell'incidente.