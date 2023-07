Biden: "Putin ha già perso la guerra. Prigozhin? Deve stare attento a ciò che mangia"

"Putin ha già perso la guerra" in Ucraina: lo ha detto Joe Biden nella conferenza stampa a Helsinki con il presidente finlandese Sauli Niinisto dopo il summit con i leader nordici. La Russia, ha aggiunto Biden, "non può proseguire la guerra in Ucraina per anni" e Putin "prima o poi deciderà che non è nell'interesse della Russia continuarla.

La controffensiva ucraina probabilmente spingerà la Russia verso i negoziati'. "L'Ucraina entrerà nella Nato", ha poi assicurato Biden che ha minimizzato da Helsinki le minacce di Putin, affermando che non vede "prospettive reali" dell'uso dell'arma nucleare da parte del Cremlino. Ievgheny Prigozhin, il capo dei mercenari Wagner, "deve stare attento a ciò che mangia", ha concluso il presidente Usa, alludendo al rischio di avvelenamento dopo l'abortita rivolta dello stesso Prigozhin.

Putin: Kiev nella Nato sarebbe una minaccia alla sicurezza russa

Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che "l'adesione dell'Ucraina alla Nato" creerebbe "una minaccia alla sicurezza della Russia". Lo riporta l'agenzia russa Tass.

Consiglio supremo di difesa: sostegno all'Ucraina contro l'invasore

"Il presidente del Consiglio dei ministri ha illustrato gli esiti del vertice Nato di Vilnius. Il Consiglio ha, successivamente, esaminato la situazione della guerra in Ucraina e ha ribadito la ferma condanna dell'aggressione operata dalla Federazione Russa e il sostegno all'Ucraina nella sua difesa contro l'invasore". E' quanto emerso durante il Consiglio supremo di difesa, presieduto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che si è riunito al Quirinale. L'Italia intende "assumere una forte iniziativa per richiamare l'attenzione piena dell'Unione europea e della NATO sull'Africa" per promuovere "il consolidamento politico, sociale ed economico di quel continente", senza il quale "non è possibile garantire la sicurezza" dell'Ue e quindi della Nato stessa. Lo si legge nella nota finale del Consiglio supremo di difesa.

"Il ministro della Difesa ha illustrato i principi che guideranno la futura riorganizzazione della struttura del dicastero e l'esigenza di assicurare allo Strumento militare, anche con finanziamenti adeguati, in linea con i requisiti definiti dall'Alleanza Atlantica, in un'ottica interforze e attenta al personale militare e civile, la capacità di operare su tutti i domini, compresi i nuovi ambiti, quali lo spazio esterno, quello cognitivo e quello subacqueo". E' quanto scritto nella nota diffusa al termine del Consiglio supremo di difesa.