Guerra in Ucraina, l'annuncio della Wagner: "Prigozhin si trova nel nostro campo in Bielorussia"

Il gruppo Wagner pubblica oggi sul suo canale Telegram una foto che ritrae il suo fondatore, Yevgeny Prigozhin, seduto in una tenda da campo su un letto in metallo tubolare - in mutande e maglietta - mentre saluta rivolto verso l’obiettivo. Non è chiaro dove né quando la foto sia stata scattata, ma secondo il gruppo paramilitare russo l'immagine, «a cura del ministero della Difesa bielorusso», è stata scattata nel campo della Wagner in Bielorussia.

«È apparsa una foto di Yevgeny Prigozhin nel campo. Il campo Wagner sul territorio bielorusso a cura del ministero della Difesa bielorusso», si legge nel messaggio. «Fonti bielorusse hanno confermato oggi l’inizio del dispiegamento della Wagner in Bielorussia», prosegue il testo. La foto è stata ripresa tra gli altri dal consigliere del ministero dell’Interno ucraino, Anton Gerashenko, sui suoi canali Telegram e Twitter. Gerashenko sottolinea che si tratta presumibilmente di Prigozhin e che presumibilmente è stata scattata in Bielorussia. «Shoigu, Gerasimov, dove sono i pantaloni?!», aggiunge ironico l’alto funzionario ucraino riferendosi al ministro della Difesa russo Sergey Shoigu e al capo di Stato Maggiore Valery Gerasimov.

Anche il canale Telegram della comunità dei mercenari pubblica l’immagine con il commento: «Una foto molto insolita di Yevgeny Prigozhin è apparsa in una delle chat room. Nei metadati della foto originale, la data dello scatto è il 12 luglio alle 7.24 del mattino». Alcuni altri canali Telegram pubblicano la foto ma sostengono che sia stata scattata il 12 giugno, ovvero prima del fallito ammutinamento della Wagner contro Mosca avvenuto il 24 giugno. E il media bielorusso indipendente Nexta ironizza su Telegram: «Prigozhin ha chiesto a Putin di inviargli dei pantaloni e una giacca».

Pentagono, "Wagner non più in Ucraina in modo significativo"

I mercenari Wagner non partecipano più «in misura significativa» alle operazioni di combattimento in Ucraina: lo afferma il Pentagono, a più di due settimane dal fallito ammutinamento del gruppo in Russia. «In questa fase, non vediamo le forze Wagner partecipare in modo significativo a sostegno delle operazioni di combattimento in Ucraina», ha detto l’addetto stampa del Pentagono Pat Ryder in una conferenza stampa. Il gruppo armato, che ha svolto un ruolo chiave nell’offensiva ucraina, ha cercato di rovesciare la leadership militare russa durante una breve ribellione, prima di fare marcia indietro. Il luogo preciso in cui si trova il suo fondatore Yevgeny Prigozhin non si conosce ma un accordo con il Cremlino gli ha permesso di essere esiliato nella vicina Bielorussia. Ryder ha affermato che gli Stati Uniti hanno valutato che «la maggior parte» dei combattenti Wagner si trovava ancora nelle aree dell’Ucraina occupata dai russi.

Putin: "il gruppo Wagner semplicemente non esiste"

Il gruppo paramilitare Wagner non esiste, almeno dal punto di vista giuridico: lo ha detto al quotidiano Kommersant il presidente russo Vladimir Putin, parlando per la prima volta del suo incontro al Cremlino con il fondatore della milizia di mercenari, Yevgeny Prigozhin, pochi giorni dopo l’ammutinamento del 24 giugno. «Ebbene, la Wagner non esiste!», ha esclamato Putin rispondendo al giornalista del Kommersant che gli chiedeva se il gruppo rimarrà come una unità di combattimento. «Non abbiamo una legge per le organizzazioni militari private! Semplicemente non esiste!», ha aggiunto: «C'è un gruppo, ma legalmente non esiste!». (ANSA). (ANSA) - ROMA, 14 LUG - «Si tratta di una questione separata rispetto alla legalizzazione vera e propria. Ma è una questione che dovrebbe essere discussa dalla Duma di Stato, dal governo. Non è una questione semplice», ha spiegato Putin riferendosi ad un eventuale riconoscimento giuridico del gruppo Wagner. Il leader russo ha poi parlato pubblicamente per la prima volta dei temi affrontati durante l’incontro al Cremlino a cui hanno partecipato 35 comandanti della Wagner, incluso Prigozhin. L'incontro è avvenuto il 29 giugno, solo cinque giorni dopo il fallito ammutinamento. «Cosa è successo veramente?» ha chiesto Putin rispondendo a una domanda sull'incontro: «Tutto è molto semplice e ovvio per la società russa. I combattenti di Wagner hanno combattuto con dignità, quindi... Il fatto che siano stati coinvolti in questi eventi è deplorevole ...», ha aggiunto riferendosi alla rivolta guidata da Prigozhin. «Durante l’incontro ho valutato da un lato ciò che avevano fatto sul campo di battaglia (in Ucraina) e dall’altro ciò che avevano fatto durante gli eventi del 24 giugno - ha spiegato il presidente russo -. In terzo luogo, ho mostrato loro le possibili opzioni per il loro ulteriore servizio, compreso l’uso della loro esperienza di combattimento. Tutto qui».