La tragedia del "Titan" sarà una serie tv? James Cameron: "Io non la farò mai"

La tragedia del Titan, il sottomarino imploso il 18 giugno scorso durante l’esplorazione oceanica sui resti del transatlantico Titanic, potrebbe diventare una serie tv. Secondo fonti citate dal quotidiano britannico Daily Mail, il regista canadese James Cameron - che già diresse il kolossal "Titanic" del 1997 - sarebbe stato contattato a questo scopo da una grossa produzione.

Il rumor ha tuttavia suscitato poco fa un’indignata smentita di Cameron, il quale ha twittato: «Generalmente non rispondo alle voci offensive sui media, ma ho l’obbligo di farlo adesso. NON (maiuscolo) sono in contatto riguardo a un film su OceanGate (la società proprietaria del Titan; ndr) né mai lo sarò».