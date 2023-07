Guerra: Mosca respinge attacco con droni, bombe lanciate anche su Kharkiv. Ucciso un civile a Kherson. Putin: “Bombe a grappolo, se necessario”

Il governatore filorusso di Sebastopoli, Mikhail Razvozhaev, ha affermato che le forze russe hanno respinto la notte scorsa un attacco con droni lanciato dagli ucraini nell’area della baia di Sebastopoli e di Balaklava, nella Crimea annessa. Lo riporta il Kyiv Independent. Secondo Razvozhaev, Sebastopoli è stata attaccata anche con droni marini. Non ci sono per il momento notizie di eventuali vittime o danni.

Bombe anche su Kharkiv

La città di Kharkiv, la seconda dell’Ucraina e la più vicina al confine con la Russia, è stata nuovamente bombardata la notte scorsa. Lo ha confermato, dopo l’allarme della polizia regionale che aveva raccomandato alla popolazione di non lasciare i rifugi antiaerei, il sindaco di Kharkiv, Igor Terekhov, citato dalla stampa ucraina. Non sono riportate informazioni su danni o vittime dei bombardamenti.

Morto un civile a Kherson

Un civile è morto durante i bombardamenti russi di ieri nella regione di Kherson: lo ha reso noto su Telegram il governatore della regione, Oleksandr Prokudin, come riporta Ukrinform.

«Ieri il nemico ha lanciato 69 attacchi» nella regione, "sparando 415 proiettili da mortai, artiglieria, Grad (lanciamissili multipli, ndr), aerei, lanciagranate e droni. Il nemico ha sparato dieci proiettili contro la città di Kherson», ha scritto Prokudin sottolineando che «l'aggressione russa ha provocato un morto».

La minaccia di Putin

La fornitura di munizioni a grappolo all’Ucraina e il loro utilizzo «devono essere considerati un crimine». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un’intervista ripresa dalla Tass, sottolineando che anche Mosca «ha uno stock sufficiente di tali bombe» che «finora non ha usato», ma «se vengono utilizzate contro di noi, ci riserviamo il diritto di usarle come misura speculare a tali azioni».