Putin all'attacco: "I leader europei si impiccherebbero su richiesta degli Usa"

Se gli Stati Uniti chiedessero ai leader europei di impiccarsi, questi lo farebbero. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, citato dalla Tass. «A volte sembra che loro (i politici europei) stiano facendo quello che gli viene detto dall’estero. Se gli viene detto domani: "Abbiamo deciso di impiccarvi tutti!" faranno solo una domanda, con gli occhi bassi per la sorpresa della loro audacia: 'Possiamo farlo con l’aiuto di corde fatte in casa?'. Ma penso che sarebbe un fiasco per loro perché è altamente improbabile che gli americani rifiutino un contratto così grande per la loro industria tessile», ha ironizzato.

Il tentativo dell’Ucraina di sfondare le linee russe con la controffensiva non ha ottenuto successo. Ha poi ribadito il presidente russo, Vladimir Putin, in una intervista tv a Rossiya-1, anticipata su Telegram dal conduttore Pavel Zarubin. «Tutti i tentativi del nemico di penetrare nella nostra difesa, usando a questo scopo tra l’altro le sue riserve strategiche, non hanno avuto successo. Il nemico ha fallito» ha detto Putin, il quale giudica positivamente gli sviluppi della 'operazione militare speciale" russa: «Le nostre truppe si stanno comportando eroicamente. Stanno assumendo l’iniziativa offensiva in alcuni settori inaspettati dal nemico» con risultati positivi sul terreno. Quando Zarubin ha domandato a Putin quali saranno i prossimi obiettivi della "operazione", il leader russo ha risposto con una battuta: «Te li dirò a parte, a telecamere spente».