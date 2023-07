Esplosioni sul Ponte di Crimea, due morti. La Russia accusa i servizi ucraini "guidati da Gb e Usa"

L’attacco della notte scorsa al ponte di Crimea è stato commesso dai servizi speciali ucraini: lo sostiene il Comitato investigativo russo, come riporta la Tass. «Secondo i risultati delle indagini, una delle sezioni del ponte di Crimea è stata danneggiata nella notte del 17 luglio a causa di un attacco terroristico commesso dai servizi speciali ucraini - si legge in un comunicato -. Due civili, un uomo e una donna che attraversavano il ponte in auto, sono stati uccisi. La loro figlia minorenne ha riportato ferite». Precedentemente le autorità russe della regione avevano riferito di una "emergenza" sulla struttura, che ha imposto la chiusura del traffico sul ponte.

Secondo l'agenzia Rbc Ukraine e il canale filorusso Grey Zone, le deflagrazioni sarebbero avvenute alle 3.04 e alle 3.20 ora locale. "Il traffico è stato interrotto sul ponte; le forze dell'ordine e tutti i servizi responsabili sono al lavoro", aveva scritto il leader regionale russo Sergey Aksyonov sul suo canale Telegram. Le autorità del territorio russo di Krasnodar riportano da parte loro la notizia di un "bambino che ha riportato un trauma cranico di gravità moderata".

Le esplosioni che hanno danneggiato il ponte di Crimea potrebbero essere state provocate da un attacco ucraino con droni marini, scrive su Telegram il canale filorusso Grey Zone, che pubblica alcune immagini della parte del ponte distrutta. "Immagini della distruzione del ponte di Crimea a seguito di quello che si ritiene essere un attacco da parte di due sommergibili autonomi senza equipaggio del ministero della Difesa ucraino", si legge nel testo del messaggio.

Il presidente del consiglio di Stato della Crimea,Vladimir Konstantinov, ha accusato Kiev dell'attacco, riporta la Tass. "Ieri sera il regime terroristico di Kiev ha commesso l'ennesimo crimine attaccando il ponte di Crimea. Kiev doveva sapere che la strada è una struttura puramente civile, ma cose come queste non hanno mai fermato i terroristi", ha scritto su Telegram il capo del Parlamento della Crimea annessa.

Per Mosca ci sono Gb e Usa dietro l'attacco

Il regime di Kiev guidato da Washington e Londra è un regime terroristico che porta tutti i segni di un gruppo criminale organizzato internazionale, ha scritto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova sul suo canale Telegram, citata dalla Tass. «L'attacco di oggi al ponte di Crimea è stato condotto dal regime terroristico di Kiev. Le decisioni sono prese da funzionari e militari ucraini con la partecipazione diretta dei servizi segreti e dei politici statunitensi e britannici. Gli Stati Uniti e il Regno Unito gestiscono questa struttura terroristica di tipo statale», ha affermato Zakharova.