Ucraina, Mosca fa saltare l'accordo sul grano. Ma Erdogan è convinto del contrario

La Russia ha annunciato la sospensione dell’accordo per l’esportazione di grano attraverso il Mar Nero dai porti ucraini, dopo aver constatato che gli impegni con la parte russa non sono stati rispettati. «L'accordo sul grano è sospeso», ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha dichiarato che «la Russia ha informato ufficialmente le parti turca e ucraina, così come il Segretariato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite».

Peskov ha sottolineato che, «non appena la parte russa» degli accordi sarà soddisfatta, la Russia «tornerà immediatamente ad attuare questo accordo». Il portavoce del Cremlino si riferisce alla riconnessione della banca agricola russa, Rosselkhozbank, allo SWIFT, alla revoca delle sanzioni sui pezzi di ricambio per le macchine agricole, allo sblocco della logistica dei trasporti e delle assicurazioni, allo sblocco dei beni e alla ripresa del gasdotto per l’ammoniaca Togliatti-OdesSa, esploso il 5 giugno. Queste aspirazioni russe sono contenute in un memorandum firmato tra la Russia e le Nazioni Unite, che Mosca considera vincolante per l’attuazione dell’accordo sui cereali.

«In pratica, gli accordi sul Mar Nero sono scaduti oggi. Purtroppo, la parte dell’accordo sul Mar Nero che riguarda la Russia non è stata rispettata. Pertanto, (l'accordo) perde la sua forza», ha spiegato.

Formalmente, l’intesa è in vigore fino alla mezzanotte di oggi ora di Mosca (le 23 italiane) ma sabato l’ultima nave con cibo ucraino ha lasciato Odessa, mentre nuove navi non sono entrate nel Mar Nero dal 27 giugno.

L’iniziativa del Mar Nero è stata firmata dai rappresentanti di Russia, Turchia, Ucraina e ONU 22 luglio 2022. Dal 18 marzo 2023 Mosca ha esteso l’accordo per 60 giorni - fino al 18 maggio, e poi - fino al 17 luglio.

Pochi giorni prima della scadenza dell’accordo, il 13 luglio, il presidente Vladimir Putin ha detto che nulla era stato fatto per la Russia come parte dell’accordo sul grano, era un gioco a senso unico. Ma Mosca ha volontariamente esteso questo documento «molte volte».

Von Der Leyen: Mosca cinica su grano; ferma condanna

«Condanno fermamente la mossa cinica della Russia di porre fine all’Iniziativa per i cereali del Mar Nero, nonostante gli sforzi delle Nazioni Unite e della Turchia. L’Ue sta lavorando per garantire la sicurezza alimentare per le persone vulnerabili del mondo. Le corsie di solidarietà dell’Ue continuerà a portare i prodotti agroalimentari dall’Ucraina ai mercati globali». Lo scrive in un tweet la presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen.

Erdogan, convinto che Putin proseguirà l'accordo sul grano

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si è detto convinto che il suo omologo russo Vladimir Putin voglia «continuare l’accordo» sul grano ucraino, nonostante gli ultimi annunci di Mosca in senso contrario. «Penso che nonostante le dichiarazioni di oggi, il mio amico Putin voglia continuare con l’accordo» che consente l’esportazione di grano dall’Ucraina al Mar Nero, che scade alla mezzanotte di Mosca di oggi.

Berlino, "Russia prolunghi accordo sul grano"

Il governo tedesco invita Mosca a rendere possibile il prolungamento dell’accordo sul grano ucraino e a non far ricadere le conseguenze di questo scontro "sui più poveri del pianeta». Lo ha detto oggi in conferenza stampa a Berlino la vice-portavoce dell’esecutivo, Christiane Hoffmann. Il governo tedesco auspica anche che l’accordo venga d’ora in poi prolungato sul lungo periodo e non più, ogni volta, per tempi brevi.